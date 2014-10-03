Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул.Условия выполнения работ: Работы выполняются по заявкам Заказчика в течение 2014 года. Срок выполнения: Максимальный срок выполнения работ - не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от «Заказчика» в соответствии с Техническим заданием и проектом договора (Приложение №2, Приложение №3 к Закупочной документации).Рассчитать логистику >