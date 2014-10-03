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Номер извещения
31401524429
Уникальный номер закупки
14
Наименование закупки
(БЛАГОУСТРОЙСТВО) Открытый запрос предложений на право заключениядоговора на восстановление благоустройства для нуждООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2014 09:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый запрос предложений на право заключениядоговора на восстановление благоустройства для нуждООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2014 10:00 GMT +303.10.2014 10:0003.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401524429Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на право заключениядоговора на восстановление благоустройства для нуждООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2014 10:0003.10.2014 10:0003.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401524429Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений на право заключениядоговора на восстановление благоустройства для нуждООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Подведение итогов не позднее
06.10.2014 07:0006.10.2014 07:0006.10.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401524429Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на право заключениядоговора на восстановление благоустройства для нуждООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на право заключениядоговора на восстановление благоустройства для нуждООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул.Условия выполнения работ: Работы выполняются по заявкам Заказчика в течение 2014 года. Срок выполнения: Максимальный срок выполнения работ - не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от «Заказчика» в соответствии с Техническим заданием и проектом договора (Приложение №2, Приложение №3 к Закупочной документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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