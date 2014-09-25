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Номер извещения
ГП409290
Уникальный номер закупки
ОЛ 17.09.2014
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку листового проката 325-09Г2С-СВ-4 ГОСТ 19281-89 в количестве 430 тонн, для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Anastasiya.Komarnitskaya@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Комарницкая Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на поставку листового проката 325-09Г2С-СВ-4 ГОСТ 19281-89 в количестве 430 тонн, для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2014 09:30 GMT +325.09.2014 09:3025.09.2014 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409290Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку листового проката 325-09Г2С-СВ-4 ГОСТ 19281-89 в количестве 430 тонн, для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"Колпино
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2014 09:3025.09.2014 09:3025.09.2014 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409290Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку листового проката 325-09Г2С-СВ-4 ГОСТ 19281-89 в количестве 430 тонн, для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"Колпино
Подведение итогов не позднее
26.09.2014 09:0026.09.2014 09:0026.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409290Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку листового проката 325-09Г2С-СВ-4 ГОСТ 19281-89 в количестве 430 тонн, для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку листового проката 325-09Г2С-СВ-4 ГОСТ 19281-89 в количестве 430 тонн, для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
27.16.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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