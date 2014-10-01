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Номер извещения
31401523322
Уникальный номер закупки
158
Наименование закупки
на выполнение комплекса работ по очистке очистных сооружений, головных водозаборных сооружений от отходов (осадка), канализационных насосных станций от отходов (илового осадка). Очистка, сбор, транспортировка к местам утилизации, утилизация отходов (осадка)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2014 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-31-62
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Фомичев Владимир Иванович
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
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Заключение договора на выполнение комплекса работ по очистке очистных сооружений, головных водозаборных сооружений от отходов (осадка), канализационных насосных станций от отходов (илового осадка). Очистка, сбор, транспортировка к местам утилизации, утилизация отходов (осадка)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2014 11:00 GMT +301.10.2014 11:0001.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401523322Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение комплекса работ по очистке очистных сооружений, головных водозаборных сооружений от отходов (осадка), канализационных насосных станций от отходов (илового осадка). Очистка, сбор, транспортировка к местам утилизации, утилизация отходов (осадка)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2014 11:0001.10.2014 11:0001.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401523322Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на выполнение комплекса работ по очистке очистных сооружений, головных водозаборных сооружений от отходов (осадка), канализационных насосных станций от отходов (илового осадка). Очистка, сбор, транспортировка к местам утилизации, утилизация отходов (осадка)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Подведение итогов не позднее
14.10.2014 11:0014.10.2014 11:0014.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401523322Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение комплекса работ по очистке очистных сооружений, головных водозаборных сооружений от отходов (осадка), канализационных насосных станций от отходов (илового осадка). Очистка, сбор, транспортировка к местам утилизации, утилизация отходов (осадка)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201414.10.2014 11:0014.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401523322Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение комплекса работ по очистке очистных сооружений, головных водозаборных сооружений от отходов (осадка), канализационных насосных станций от отходов (илового осадка). Очистка, сбор, транспортировка к местам утилизации, утилизация отходов (осадка)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на выполнение комплекса работ по очистке очистных сооружений, головных водозаборных сооружений от отходов (осадка), канализационных насосных станций от отходов (илового осадка). Очистка, сбор, транспортировка к местам утилизации, утилизация отходов (осадка)
Начальная цена
6 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с процедурной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Химки, ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
90.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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