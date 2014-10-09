Выполнение работ по изготовлению проекта организа-ции ремонта и выполнению капитального ремонта сетей канализации по ул. Советской от ул. Советской, 22 до ул. Октябрьской в г. Краснодаре

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401523104 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по изготовлению проекта организа-ции ремонта и выполнению капитального ремонта сетей канализации по ул. Советской от ул. Советской, 22 до ул. Октябрьской в г. Краснодаре Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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