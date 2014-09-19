О поставке автотранспортных услуг по маршрутам: г. Екатеринбург – г. Нижневартовск г. Тюмень – г. Нижневартовск г. Отрадный – г. Нижневартовск

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП409284 Уникальный номер закупки 38-09-14 306 Номер закупки Наименование закупки О поставке автотранспортных услуг по маршрутам: г. Екатеринбург – г. Нижневартовск г. Тюмень – г. Нижневартовск г. Отрадный – г. Нижневартовск Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Предложение

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