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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку металла для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 4-ом квартале 2014г.

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку металла для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 4-ом квартале 2014г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2014 15:0003.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401524379Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металла для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 4-ом квартале 2014 года.г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401524379

    Уникальный номер закупки

    14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку металла для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 4-ом квартале 2014г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2014 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Приложение 4 Критерии оценки

    Приложение 1 Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    g.rudenko@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Руденко Не указано Георгий

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металла для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 4-ом квартале 2014 года.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2014 15:00 GMT +303.10.2014 15:0003.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401524379Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металла для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 4-ом квартале 2014 года.г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2014 15:0003.10.2014 15:0003.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401524379Дата и время вскрытия заявок Поставка металла для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 4-ом квартале 2014 года.г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2014 08:0009.10.2014 08:0009.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401524379Подведение итогов не позднее Поставка металла для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 4-ом квартале 2014 года.г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201409.10.2014 08:0009.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401524379Подведение итогов не позднее Поставка металла для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 4-ом квартале 2014 года.г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металла для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 4-ом квартале 2014 года.

    Начальная цена

    1 865 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.17

    Производство холоднокатаного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями

    Документация лота

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Приложение 4 Критерии оценки

    29.09.2016

    Приложение 1 Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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