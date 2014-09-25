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    Главная / Торги / запрос предложений на проектно-сметные и изыскательские работы (в соответствии с заданием)

    запрос предложений на проектно-сметные и изыскательские работы (в соответствии с заданием)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2014 17:0025.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409282Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на проектно-сметные и изыскательские работы (в соответствии с заданием)БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409282

    Уникальный номер закупки

    23

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос предложений на проектно-сметные и изыскательские работы (в соответствии с заданием)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    схема

    перечень оборудование

    задание на проектирование

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    sinelschikova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синельщикова Екатерина Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на проектно-сметные и изыскательские работы (в соответствии с заданием)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2014 17:00 GMT +325.09.2014 17:0025.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409282Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на проектно-сметные и изыскательские работы (в соответствии с заданием)Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2014 17:0025.09.2014 17:0025.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409282Дата и время вскрытия заявок запрос предложений на проектно-сметные и изыскательские работы (в соответствии с заданием)Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2014 17:0022.10.2014 17:0022.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409282Подведение итогов не позднее запрос предложений на проектно-сметные и изыскательские работы (в соответствии с заданием)Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 17:0022.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409282Подведение итогов не позднее запрос предложений на проектно-сметные и изыскательские работы (в соответствии с заданием)Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на проектно-сметные и изыскательские работы (в соответствии с заданием)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.11

    Архитектурная деятельность

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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