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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку стальной трубы в 4-ом квартале 2014г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Открытый запрос предложений на поставку стальной трубы в 4-ом квартале 2014г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401524382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 4-ом квартале 2014 года для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401524382

    Уникальный номер закупки

    13

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку стальной трубы в 4-ом квартале 2014г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2014 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2 Проект договора

    Приложение к ЗД ГЛБ

    Приложение 3 Образцы форм основных документов

    Приложение 4 Критерии оценки

    Закупочная документация

    Приложение 1 Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    g.rudenko@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Руденко Георгий Не указано

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стальной трубы в 4-ом квартале 2014 года для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2014 07:00 GMT +326.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401524382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 4-ом квартале 2014 года для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2014 07:0026.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401524382Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 4-ом квартале 2014 года для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2014 08:0002.10.2014 08:0002.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401524382Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 4-ом квартале 2014 года для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    02.10.201402.10.2014 08:0002.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401524382Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 4-ом квартале 2014 года для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальной трубы в 4-ом квартале 2014 года для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    975 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    2715831

    Трубы сварные оцинкованные водогазопроводные

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Приложение 2 Проект договора

    28.12.2016

    Приложение к ЗД ГЛБ

    18.03.2018

    Приложение 3 Образцы форм основных документов

    28.12.2016

    Приложение 4 Критерии оценки

    28.12.2016

    Закупочная документация

    28.12.2016

    Приложение 1 Техническое задание

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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