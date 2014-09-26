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Номер извещения
31401524382
Уникальный номер закупки
13
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку стальной трубы в 4-ом квартале 2014г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2014 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
g.rudenko@oren-vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Руденко Георгий Не указано
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
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Поставка стальной трубы в 4-ом квартале 2014 года для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2014 07:00 GMT +326.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401524382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 4-ом квартале 2014 года для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2014 07:0026.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401524382Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 4-ом квартале 2014 года для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Подведение итогов не позднее
02.10.2014 08:0002.10.2014 08:0002.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401524382Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 4-ом квартале 2014 года для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальной трубы в 4-ом квартале 2014 года для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
975 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
2715831
27.22
Документация лота