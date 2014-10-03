(ЛЕНИНА 151) Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому по пр. Ленина,151б и к шестнадцатиэтажному жилому дому с предприятиями общественного назначения, подземной автостоянкой, трансформаторным пунктом по пр. Ленина,151в, в г. Барнауле

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401523946 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки (ЛЕНИНА 151) Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому по пр. Ленина,151б и к шестнадцатиэтажному жилому дому с предприятиями общественного назначения, подземной автостоянкой, трансформаторным пунктом по пр. Ленина,151в, в г. Барнауле Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры ЗД водопровод Ленина 151

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