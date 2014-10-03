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Номер извещения
31401523946
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
(ЛЕНИНА 151) Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому по пр. Ленина,151б и к шестнадцатиэтажному жилому дому с предприятиями общественного назначения, подземной автостоянкой, трансформаторным пунктом по пр. Ленина,151в, в г. Барнауле
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2014 06:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому по пр. Ленина,151б и к шестнадцатиэтажному жилому дому с предприятиями общественного назначения, подземной автостоянкой, трансформаторным пунктом по пр. Ленина,151в, в г. Барнауле
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2014 10:00 GMT +303.10.2014 10:0003.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401523946Дата и время окончания срока приема заявок Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому по пр. Ленина,151б и к шестнадцатиэтажному жилому дому с предприятиями общественного назначения, подземной автостоянкой, трансформаторным пунктом по пр. Ленина,151в, в г. БарнаулеБарнаул
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2014 10:0003.10.2014 10:0003.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401523946Дата и время вскрытия заявок Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому по пр. Ленина,151б и к шестнадцатиэтажному жилому дому с предприятиями общественного назначения, подземной автостоянкой, трансформаторным пунктом по пр. Ленина,151в, в г. БарнаулеБарнаул
Подведение итогов не позднее
09.10.2014 12:0009.10.2014 12:0009.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401523946Подведение итогов не позднее Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому по пр. Ленина,151б и к шестнадцатиэтажному жилому дому с предприятиями общественного назначения, подземной автостоянкой, трансформаторным пунктом по пр. Ленина,151в, в г. БарнаулеБарнаул
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.10.201409.10.2014 12:0009.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401523946Подведение итогов не позднее Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому по пр. Ленина,151б и к шестнадцатиэтажному жилому дому с предприятиями общественного назначения, подземной автостоянкой, трансформаторным пунктом по пр. Ленина,151в, в г. БарнаулеБарнаул
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому по пр. Ленина,151б и к шестнадцатиэтажному жилому дому с предприятиями общественного назначения, подземной автостоянкой, трансформаторным пунктом по пр. Ленина,151в, в г. Барнауле
Начальная цена
3 725 747,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Алтайский край, г. Барнаул, пр.Ленина,151б,151в. Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (приложение №2 к Закупочной документации)Срок выполнения работ: с 16.10.14г. по 10.11.14г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
45.21.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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