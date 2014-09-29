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Номер извещения
ГП409281
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит: вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 495 662-10-40 доб. 1761
Факс
--
Адрес электронной почты
sergey.glushkin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Глушкин Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит: вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2014 13:00 GMT +329.09.2014 13:0029.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409281Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит: вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2014 13:0029.09.2014 13:0029.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409281Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит: вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 17:0031.10.2014 17:0031.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409281Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит: вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201431.10.2014 17:0031.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409281Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит: вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит: вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Отсутствуют
29
Документация лота
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