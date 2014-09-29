Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит: вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП409281 Уникальный номер закупки б/н Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на заключение договора на поставку технологии изготовления эталонных деталей (в комплект поставки входит: вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ; оснастка; инструмент и программное обеспечение; шеф-монтаж и пуско-наладка; гарантийное обслуживание; обучение персонала работе с технологией) для нужд ОАО ОМЗ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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