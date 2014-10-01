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    Главная / Торги / О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на проектирование общеобменной, местной вентиляции на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на проектирование общеобменной, местной вентиляции на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2014 21:5901.10.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401521643Дата и время окончания срока приема заявок Договор на проектирование общеобменной, местной вентиляции на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401521643

    Уникальный номер закупки

    222/25-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на проектирование общеобменной, местной вентиляции на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2014 13:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ №222/25-2014 по Запросу котировок цен

    Документация к ИЗВЕЩЕНИЮ №222/25-2014 о проведении запроса цен

    Приложения №5 Локальный сметный расчет №312/08-14

    Приложения №6 Локальный сметный расчет №311/08-14

    Приложения №4 Локальный сметный расчет №313/08-14

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-36

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    zhukovan@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на проектирование общеобменной, местной вентиляции на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2014 21:59 GMT +301.10.2014 21:5901.10.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401521643Дата и время окончания срока приема заявок Договор на проектирование общеобменной, местной вентиляции на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2014 21:5901.10.2014 21:5901.10.2014 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401521643Дата и время вскрытия заявок Договор на проектирование общеобменной, местной вентиляции на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201408.10.2014 19:5908.10.2014 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401521643Подведение итогов не позднее Договор на проектирование общеобменной, местной вентиляции на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на проектирование общеобменной, местной вентиляции на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»

    Начальная цена

    314 104,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 222/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 222/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Локально сметных расчетов (Приложения № 4, №5, №6 к Документации к Извещению № 222/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование не предусматривается. Оплата выполненных работ производится в течение десяти рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2. Приступить к выполнению работ не позднее трех рабочих дней со дня подписания договора. Работы выполнить в течение пятнадцати календарных дней со дня начала работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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