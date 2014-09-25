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    Главная / Торги / Запрос предлжений на поставку болта фундаментного 6.1.М12х300.ГОСТ 24379.1-80

    Запрос предлжений на поставку болта фундаментного 6.1.М12х300.ГОСТ 24379.1-80

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2014 21:0025.09.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409279Дата и время окончания срока приема заявок Болт фундаментный 6.1.М12х300.ГОСТ 24379.1-80"ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова" ООО Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409279

    Уникальный номер закупки

    21Н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предлжений на поставку болта фундаментного 6.1.М12х300.ГОСТ 24379.1-80

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-39

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Chantseva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Чанцева Надежда Хафизовна

    Место рассмотрения предложений

    "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова" ООО

    Закупки и тендеры Проволока, цепи и пружины

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Болт фундаментный 6.1.М12х300.ГОСТ 24379.1-80

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2014 21:00 GMT +325.09.2014 21:0025.09.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409279Дата и время окончания срока приема заявок Болт фундаментный 6.1.М12х300.ГОСТ 24379.1-80"ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова" ООО

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2014 12:0025.09.2014 12:0025.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409279Дата и время вскрытия заявок Болт фундаментный 6.1.М12х300.ГОСТ 24379.1-80"ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова" ООО

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2014 23:5925.09.2014 23:5925.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409279Подведение итогов не позднее Болт фундаментный 6.1.М12х300.ГОСТ 24379.1-80"ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова" ООО

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.201425.09.2014 23:5925.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409279Подведение итогов не позднее Болт фундаментный 6.1.М12х300.ГОСТ 24379.1-80"ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова" ООО

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Болт фундаментный 6.1.М12х300.ГОСТ 24379.1-80

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.74.1

    Производство крепежных изделий и пружин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт фундаментный 6.1.М12х300.ГОСТ 24379.1-80"

    Кол-во: 60

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