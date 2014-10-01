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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401521014
Уникальный номер закупки
УЗК-14/20 от 17.09.2014
Наименование закупки
Поставка дизельного топлива зимнего
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2014 11:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 33622 7-09-04 доб. 13819
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
markova@baykonur.com
Ф.И.О. контактного лица
Маркова Наталья Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г.Байконур
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизельного топлива зимнего
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2014 13:00 GMT +301.10.2014 13:0001.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401521014Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива зимнегог.Байконур
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2014 13:0001.10.2014 13:0001.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401521014Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельного топлива зимнегог.Байконур
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельного топлива зимнего
Начальная цена
4 998 933,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
99 978,66 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
51.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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