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    Главная / Торги / Поставка поковок согласно ведомости

    Поставка поковок согласно ведомости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2014 05:0024.09.2014 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка согласно ведомостиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409276

    Уникальный номер закупки

    63/406П

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка поковок согласно ведомости

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ведомость поковок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-39

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nevolin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неволин Олег Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка согласно ведомости

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2014 05:00 GMT +324.09.2014 05:0024.09.2014 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка согласно ведомостиЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2014 05:3024.09.2014 05:3024.09.2014 05:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409276Дата и время вскрытия заявок Поставка согласно ведомостиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.201424.09.2014 08:0024.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409276Подведение итогов не позднее Поставка согласно ведомостиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка согласно ведомости

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    поставка в полном обьеме согласно ведомости

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Уралхиммаш" Екатеринбург переулок Хибиногорский 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 20 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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