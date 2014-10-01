На право заключения договора на поставку автотранспортного средства

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки товара: Поставка Товара осуществляется транспортом поставщика за его счет по фактическому адресу Покупателя указанному в извещении. Автомобиль должен быть новым, ранее не использованным. Срок поставки товара: Не более 3 дней с момента заключения договора.