Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней после предоставления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании подписанного Акта приемки законченного комплекса работ и представления Подрядчиком полного комплекта исполнительной документации. Срок выполнения работ: Не более 45 дней с момента заключения договора