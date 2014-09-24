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Номер извещения
31401520436
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2014 09:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27
Почтовый адрес
692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27
Контактный телефон
+7 4234 32-10-33 доб. 1
Факс
+7 4234 32-10-33
Адрес электронной почты
l.lavrinova@ussuraqua.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лавринова Любовь Олеговна
Место рассмотрения предложений
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2014 09:00 GMT +324.09.2014 09:0024.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401520436Дата и время окончания срока приема заявок Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2014 03:0025.09.2014 03:0025.09.2014 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401520436Дата и время вскрытия заявок Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605
Начальная цена
3 590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Уссурийск-Водоканал
Все закупки и тендеры МУП Уссурийск-Водоканал
Адрес местонахождения
692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
Кол-во: 1
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