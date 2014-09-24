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    Главная / Торги / Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605

    Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2014 09:0024.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401520436Дата и время окончания срока приема заявок Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401520436

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2014 09:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Заявка

    Проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    муниципальное унитарное предприятие Уссурийск-Водоканал
    Все закупки и тендеры МУП Уссурийск-Водоканал

    Юридический адрес

    692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27

    Почтовый адрес

    692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27

    Контактный телефон

    +7 4234 32-10-33 доб. 1

    Факс

    +7 4234 32-10-33

    Адрес электронной почты

    l.lavrinova@ussuraqua.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лавринова Любовь Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27

    Закупки и тендеры Приморский Край

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные специального назначения

    Ключевые слова:

    шасси

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2014 09:00 GMT +324.09.2014 09:0024.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401520436Дата и время окончания срока приема заявок Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2014 03:0025.09.2014 03:0025.09.2014 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401520436Дата и время вскрытия заявок Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.201425.09.2014 08:0025.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401520436Подведение итогов не позднее Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605

    Начальная цена

    3 590 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «муниципальное унитарное предприятие Уссурийск-Водоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Уссурийск-Водоканал
    Все закупки и тендеры МУП Уссурийск-Водоканал

    Адрес местонахождения

    692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    Извещение

    28.09.2016

    Техническое задание

    28.09.2016

    Заявка

    28.09.2016

    Проект Договора

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка илососной машины ТКМ-621 на шасси КАМАЗ-53605"

    Кол-во: 1

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