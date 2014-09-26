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Номер извещения
31401519350
Уникальный номер закупки
ЭТП-ГПБ-К-6
Наименование закупки
Право заключить договор поставки металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2014 17:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-61-56
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki_kbha@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеботарёв Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2014 11:30 GMT +326.09.2014 11:3026.09.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401519350Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2014 11:0026.09.2014 11:0026.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401519350Дата и время вскрытия заявок Поставка металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.
Начальная цена
335 356,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование и количество каждой единицы товара указано в Спецификации (Приложение №2 к договору)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Острогожская, 109Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 980
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