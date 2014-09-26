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    Главная / Торги / Право заключить договор поставки металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.

    Право заключить договор поставки металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2014 11:3026.09.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401519350Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401519350

    Уникальный номер закупки

    ЭТП-ГПБ-К-6

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключить договор поставки металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.09.2014 17:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Поставка металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.

    Приложение №2

    Приложение №3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-61-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеботарёв Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2014 11:30 GMT +326.09.2014 11:3026.09.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401519350Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2014 11:0026.09.2014 11:0026.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401519350Дата и время вскрытия заявок Поставка металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.201429.09.2014 11:0029.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401519350Подведение итогов не позднее Поставка металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.

    Начальная цена

    335 356,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество каждой единицы товара указано в Спецификации (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Острогожская, 109Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами договора представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30 % от стоимости договора. Покупатель осуществляет предварительную оплату в течение 10 рабочих дней после получения счета.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет счет на оплату оставшейся части в размере 70 % от стоимости договора. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 15 рабочих дней после получения счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "металл нержавеющий 07Х16Н6"

    Кол-во: 980

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