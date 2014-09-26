Право заключить договор поставки металла нержавеющего 07Х16Н6 для нужд ОАО КБХА.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами договора представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30 % от стоимости договора. Покупатель осуществляет предварительную оплату в течение 10 рабочих дней после получения счета.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет счет на оплату оставшейся части в размере 70 % от стоимости договора. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 15 рабочих дней после получения счета.