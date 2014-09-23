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Номер извещения
ГП409268
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Ekaterina.Savicheva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Савичева Екатерина Игоревна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭСПоставка комплектующих с обязательным наличием сертификатов качества и с соблюдением требований для комплектующих поставляемых на АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2014 09:00 GMT +323.09.2014 09:0023.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409268Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭСПоставка комплектующих с обязательным наличием сертификатов качества и с соблюдением требований для комплектующих поставляемых на АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2014 09:0023.09.2014 09:0023.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409268Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭСПоставка комплектующих с обязательным наличием сертификатов качества и с соблюдением требований для комплектующих поставляемых на АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201430.09.2014 23:5930.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409268Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭСПоставка комплектующих с обязательным наличием сертификатов качества и с соблюдением требований для комплектующих поставляемых на АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00Санкт-Петербург, Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭСПоставка комплектующих с обязательным наличием сертификатов качества и с соблюдением требований для комплектующих поставляемых на АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭСПоставка комплектующих с обязательным наличием сертификатов качества и с соблюдением требований для комплектующих поставляемых на АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Отсутствуют
29.56.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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