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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭС

    Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2014 09:0023.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409268Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭСПоставка комплектующих с обязательным наличием сертификатов качества и с соблюдением требований для комплектующих поставляемых на АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409268

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Savicheva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Савичева Екатерина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭСПоставка комплектующих с обязательным наличием сертификатов качества и с соблюдением требований для комплектующих поставляемых на АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2014 09:00 GMT +323.09.2014 09:0023.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409268Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭСПоставка комплектующих с обязательным наличием сертификатов качества и с соблюдением требований для комплектующих поставляемых на АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    23.09.2014 09:0023.09.2014 09:0023.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409268Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭСПоставка комплектующих с обязательным наличием сертификатов качества и с соблюдением требований для комплектующих поставляемых на АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201430.09.2014 23:5930.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409268Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭСПоставка комплектующих с обязательным наличием сертификатов качества и с соблюдением требований для комплектующих поставляемых на АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭСПоставка комплектующих с обязательным наличием сертификатов качества и с соблюдением требований для комплектующих поставляемых на АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭСПоставка комплектующих с обязательным наличием сертификатов качества и с соблюдением требований для комплектующих поставляемых на АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада покупателяЖелательно - отсрочка платежа 60 дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.56.2

    Производство разных машин специального назначения и их составных частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ввод кабельный Helukabel HSK-MS-PVDF PG36 кат. № 9756800000    ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Ввод кабельный Helukabel HSK-MS-PVDF PG48 кат. № 9757000000    ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Гайка для кабельного ввода KM-EMV PG 36 кат. № 97171      ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Гайка для кабельного ввода KM-EMV PG 48 кат. № 97246      ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Заглушка VP 36-MS65 кат. № 0501200000          ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Зажим KLBU 15-32SC кат. №1718341001             ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 24

    "Позиция 7"

    "Заглушка VP 48-MS65 кат. № 1719270000          ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Клемма проходная рядная SAKH 10 EP/SW кат. № 0126700000            ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 96

    "Позиция 9"

    "Кольцо уплотнительное FPM PG 36 кат. № 904292     ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Компенсатор перепада давления KLIPPON BDX M20 S кат. № 1292530000    ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Комплект материалов муфты концевой THC(IС)-7х6/TE(b)+150 C      ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Комплект материалов муфты соединительной CBP(IC)-6х6хCr/TE+ 220 C     ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Маркировка клемм DEK 6,5 кат.0468060000    ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 96

    "Позиция 14"

    "Наконечник трубчатый  Weitkowitz 35 мм2 D10 мм DIN 46 235 кат.№ 14222  ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 24

    "Позиция 15"

    "Наконечник трубчатый  Weitkowitz 70 мм2 D10 мм DIN 46 235 кат.№ 14231  ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 32

    "Позиция 16"

    "Пластина концевая ST 4000/L Е 180 кат.1809220000     ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 16

    "Позиция 17"

    "Пластина разделительная ST 4000/L P180 кат. № 1809200000                ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 16

    "Позиция 18"

    "Разделитель АР SAKH 6/10 EP/SW кат. № 0131700000               ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 120

    "Позиция 19"

    "Стопор концевой WEW 32/1 кат. № 1067600000           ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 32

    "Позиция 20"

    "Шина ST 4000/L CB M10/4 кат. № 1809280000  ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 24

    "Позиция 21"

    "прокладка стальная кат. №0935120000             ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 64

    "Позиция 22"

    "Инструмент для обжима наконечников PZ 16 кат. № 9012600000      ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Инструмент для удаления изоляции жил STRIPAX 16 кат. № 9005610000       ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Инструмент для удаления оболочки кабеля АМ 25 кат. № 9001540000          ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Инструмент для удаления оболочки кабеля АМ 35 кат. № 9001080000          ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Клемма двухболтовая ST4000/L M10 кат. № 1809150000          ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 24

    "Позиция 27"

    "Ключ специальный для кабельных вводов SW 40 кат. № 97541          ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Ключ специальный для кабельных вводов SW 50 кат. № 97543          ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Комплект материалов муфты ТСН(С)-5х70 РС 400 мм               ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Комплект матриц для трубчатых наконечников 6 мм2 кат. № 9017550000   ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Корпус коробки серии Klippon KTB MH 765020 S4E кат. № 1195460000             ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Наконечник кабельныый Н6,0/20 кат.№ 0533500000 ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 192

    "Позиция 33"

    "Ножницы для резки жил кабеля КТ 22 кат. № 1157830000      ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Ножницы для резки жил кабеля КТ 45R кат.№ 9202040000     ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Отвертка по DIN 5265 5,5х1,0х100 кат.№ 007331           ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Отвертка по DIN 5265 6,5х1,2х125 кат.№ 007348           ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Пластина монтажная кат. № 1193900000          ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Пресс ручной механический MTR 35 кат.№ 9017500000           ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Рейка монтажная TS 32x15/LL 2M/ST/ZN кат.№ 0514400000   ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Фен технический BOSH GHG-660LCD кат. № 0601944708          ТУ WM-SP-04.00"

    Кол-во: 1

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