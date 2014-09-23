Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭС

Лот 1

Запрос ценовых котировок на поставку комплектующих на заказ «Ошиновка гидроемкостей САОЗ» на АЭСПоставка комплектующих с обязательным наличием сертификатов качества и с соблюдением требований для комплектующих поставляемых на АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00