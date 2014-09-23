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    Главная / Торги / Закупка кабельной продукции в 4 квартале для Дочерних обществ группы Белон. Поставка до склада Грузополучателя

    Закупка кабельной продукции в 4 квартале для Дочерних обществ группы Белон. Поставка до склада Грузополучателя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2014 11:2723.09.2014 11:27Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409303Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельной продукции в 4 квартале для дочерних обществ группы БелонБеловоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409303

    Уникальный номер закупки

    9024

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабельной продукции в 4 квартале для Дочерних обществ группы Белон. Поставка до склада Грузополучателя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2014 21:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Адреса Грузополучателей и дата обеспечения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Белон
    Все закупки и тендеры «Белон»

    Юридический адрес

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Почтовый адрес

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Контактный телефон

    +7 38452 2-61-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    ufimtsev.va@belon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уфимцев Валерий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Белово

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Двигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабельной продукции в 4 квартале для дочерних обществ группы Белон

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.09.201425.09.2014 20:3025.09.2014 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409303Подведение итогов не позднее Закупка кабельной продукции в 4 квартале для дочерних обществ группы БелонБелово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабельной продукции в 4 квартале для дочерних обществ группы Белон

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно позициям лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес получателя: г. Белово Кемеровской области, пгт. Грамотеино, микр. Листвяжный, 47\1 Центральный склад УМТС ОАО «Белон»Тип поставки: автотранспортом поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: DAP Поставка в пунктеУсловия оплаты: по факту (в днях) - АВАНС 0/0% 60 ДНЕЙСроки поставки: поставка по графику по каждой позиции, согласно вложенного файлаТребуется сертификат соответствияДополнительные требования к поставке: 1. Поставка до скоада Грузополучателя 2. Отсрочка платежа не менее 60 дней. 3. Допускается отклонение от номинальной длины +/- 10% 4. Поставка согласно графика по каждой позиции Гарантийный срок: с момента ввода в эксплуатацию 6 месяцев со дня отгрузки 12 месяцев
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Белон»
    Все закупки и тендеры «Белон»

    Адрес местонахождения

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Наименование заказчика

    «Белон»
    Все закупки и тендеры «Белон»

    Адрес местонахождения

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.11

    Производство строительных металлических конструкций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель КГЭШ 3х50+1х10+3х4"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Кабель КВВГ 19х1,5 ГОСТ 1508-78"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Кабель ВВГ-П 3*2,5-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Кабель ПВС 3х1,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Провод П-274М 2х0.5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Провод П-274М 2х0.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Кабель КГВШ 3*1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Кабель КВВГ 14х1.5 ГОСТ 1508-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Провод ПВС 3х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Кабель ВВГ 3х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Кабель контрольный экранированный КВВГЭ 7х1,5 ТУ 16.705.426-86"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Кабель КГЭШ 3х16+1х10+3х2,5 - 1140 ТУ 16.К73.012-95"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Кабель КГЭШ 3х35+1х10+3х4 - 1140 ТУ 16.К73.012-95"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Кабель КШВЭБбШв-6 3х50+1х16"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Кабель ТППШВ 10х2х0,64"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 17"

    "Кабель ТППШВ 10х2х0,64"

    Кол-во: 500

    "Позиция 18"

    "Автопровод одинарный 1,5мм -017000091"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Кабель ТППШв 5х2х0.64"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 20"

    "Кабель ТППШв 5х2х0.64"

    Кол-во: 300

    "Позиция 21"

    "Городской телефонный кабель ТППШВ 20х2х0,64"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Кабель ТППШв 30х2х0,64 ТУ 16.К71-200-94"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Кабель ТППШв 30х2х0,64 ТУ 16.К71-200-94"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Кабель КГЭШ 3x25+3x4+1x10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "Кабель КТАПВТ 1х4х0,7"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 26"

    "Кабель КГЭШ 3х10+1х6+3х2,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "Кабель КГЭШ 3х50+1х10+3х4"

    Кол-во: 800

    "Позиция 28"

    "Кабель КГВШ 8х1.5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "Кабель КГЭН -6 3х95+1х35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "Кабель управления КРШУ 7х1,0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Кабель контрольный КВВГзнг (LS) 27х1,5 ТУ 16.705.426-86"

    Кол-во: 300

    "Позиция 32"

    "Кабель КГЭШ 3x95+3x4+1x10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "Провод телефонный ШТЛП 4 х 0,8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Кабель контрольный КВВГзнг (LS) 4х0,75 ТУ 16.705.426-86"

    Кол-во: 500

    "Позиция 35"

    "Кабель КГЭШ 3х70+1х10+3х4"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 36"

    "Кабель КГЭШ 3х95 +1х10+3х4"

    Кол-во: 600

    "Позиция 37"

    "Кабель КШВЭБбШв-6 3х120+1х35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 38"

    "Кабель КОГРЭШ 3х6+1х2.5+1х2.5"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 39"

    "Кабель КВЭмВБбШв 3х50+1х16-6 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Кабель КГХЛ 3х2,5+1х1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "Кабель ВВГнг 4х2,5-0,66"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Кабель КВВГ 10х1,5"

    Кол-во: 500

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