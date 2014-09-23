Закупка кабельной продукции в 4 квартале для Дочерних обществ группы Белон. Поставка до склада Грузополучателя

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: DAP Поставка в пунктеУсловия оплаты: по факту (в днях) - АВАНС 0/0% 60 ДНЕЙСроки поставки: поставка по графику по каждой позиции, согласно вложенного файлаТребуется сертификат соответствияДополнительные требования к поставке: 1. Поставка до скоада Грузополучателя 2. Отсрочка платежа не менее 60 дней. 3. Допускается отклонение от номинальной длины +/- 10% 4. Поставка согласно графика по каждой позиции Гарантийный срок: с момента ввода в эксплуатацию 6 месяцев со дня отгрузки 12 месяцев