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    Главная / Торги / Поставка компьютерной и оргтехники и ТМЦ разных

    Поставка компьютерной и оргтехники и ТМЦ разных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2014 14:0023.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409265Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ разныхМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409265

    Уникальный номер закупки

    04-09/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной и оргтехники и ТМЦ разных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация лот 1

    Уведомление о проведении запроса предложений

    Документация лот 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Юридический адрес

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    Почтовый адрес

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 640-73-88

    Факс

    +7 495 640-70-88

    Адрес электронной почты

    Evgrashin_I@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евграшин Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Закупки и тендеры Мебель

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерной и оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.201424.09.2014 18:0024.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409265Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной и оргтехникиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерной и оргтехники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12,стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% предоплата, 70% по факту поставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Продукции и получения Покупателем оригиналов документов в соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Адрес местонахождения

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30.0

    Производство офисного оборудования и вычислительной техники

    Документация лота

    Документация лот 1

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VBP1 MBH55/CPUCI5 2800/S1156/RAM4GB/500GB/sound/VGA1024/500WVBP0; V-Box Prof"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "КлавиатураBTC 5137U-BL/5137AU-BL Black_USB"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "МышьGenius NetScroll 110X Black"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "КолонкиSVEN SPS-609 Black_2.0 10W"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "КонтроллерPCI 2x COM (RS232) Espada"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "ПринтерHP LaserJet P2055_CE456A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Черный картриджСЕ505А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "ПрограммаMS Windows 7 Professional 64bit SP1 KEY OEM"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Наклейка для карты доступа, 3-х слойная усеченная наклейка на proximity-карту (52x76x80 mic)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Комплект для чистки принтеров: карандаш для чистки головки, чистящие карты (10 шт.), липкие чистящие ролики (5 штук) Cleaning Kit R/T"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка ТМЦ разных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.201424.09.2014 18:0024.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409265Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ разныхМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ разных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12,стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% предоплата, 70% по факту поставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Продукции и получения Покупателем оригиналов документов в соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Адрес местонахождения

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31

    ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Документация лот 2

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плинт LSA-PLUS 2/10, с размыкаемыми контактами, 0...9 6089 1 102-06"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Маркировочная рамка плинта с таблицей 6089 2 012-02"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Магазин защиты с крышкой и разрядникоами 8х13 для 10 пар в составе"

    Кол-во: 19

    "Позиция 4"

    "Магазин защиты (пустой) 6089 2 023-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Крышка магазина защиты 6417 3 022-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Разрядник 8х13, МК, 230V, T 6717 3 513-00"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Плинт заземления LSA-PLUS 2/38 6089 2 017-00"

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "Хомут монтажный отламываемый 2/10 на 10 модулей, глубина 50мм 6050 3 150-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Блок зажимов 10/4,0 мм² БЗ26-4п25А(10)-В/В У3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Металлодетектор портативный HD6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Прибор досмотровый телевизионный Регула-3002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Детектор ВВ Пилот-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Фонарь галогеновый с аккумулятором и зарядным устройством Explorer"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Фонарь галогеновый с аккумулятором и зарядным устройством «ФОС-3-5/6»"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Бинокль БПЦ-2 (12х45)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Досмотровый комплект "Поиск-2У""

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Досмотровый щуп КЩ-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Металлодетектор стационарный Гвоздика-003М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Очки ночного видения "Альфа-1032"А15003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Коробка распредилительная с плинтом KRONECION-Box I 6436 1 011-21"

    Кол-во: 1

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