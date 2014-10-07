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Номер извещения
31401517240
Уникальный номер закупки
4/М
Наименование закупки
выполнение работ по модернизации здания для ОАО «Военторг-Центр»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2014 11:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Почтовый адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Контактный телефон
+7 927 751-50-88
Факс
+7 846 333-77-74
Адрес электронной почты
a.sinelobov@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синелобов Алексей Петрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнение работ по модернизации здания для ОАО «Военторг-Центр».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2014 16:00 GMT +307.10.2014 16:0007.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401517240Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по модернизации здания для ОАО «Военторг-Центр».Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.2014 18:0008.10.2014 18:0008.10.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401517240Дата окончания срока рассмотрения заявок выполнение работ по модернизации здания для ОАО «Военторг-Центр».Екатеринбург
Дата и время проведения
09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401517240Дата и время проведения выполнение работ по модернизации здания для ОАО «Военторг-Центр».Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401517240Подведение итогов не позднее выполнение работ по модернизации здания для ОАО «Военторг-Центр».Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по модернизации здания для ОАО «Военторг-Центр».
Начальная цена
3 608 916,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
180 445,84 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Казань, ул.Односторонка Ноксинская 4,г/н 147 лит 005 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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