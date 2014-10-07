Выполнение работ по модернизации здания для ОАО «Военторг-Центр».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчет за выполненную работу производится в размере 100% цены договора в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при предоставлении Подрядчиком счета- фактуры (счета), либо По решению Заказчика на основании письменного заявления Подрядчика расчет за выполненную работу может производится по окончанию выполнения определенного этапа работ, при условии предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры (счета).