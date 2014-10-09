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Номер извещения
31401517158
Уникальный номер закупки
356/2014
Наименование закупки
Поставка запасных частей к технологическому оборудованию: Лот № 1 - Поставка запасных частей к сгустителям FW-RMT 600/2700 Лот № 2 - Поставка запасных частей к мацератору типа 110I Лот № 3 - Поставка запасных частей к станциям обеззараживания воды МБЭ Лот № 4 – Поставка запасных частей к станции приготовления полиэлектролита Polydos Лот № 5 - Поставка запасных частей к декантеру UСD 755-00-34
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2014 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
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Лот № 1 - Поставка запасных частей к сгустителям FW-RMT 600/2700
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2014 10:00 GMT +309.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401517158Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 - Поставка запасных частей к сгустителям FW-RMT 600/2700Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401517158Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 - Поставка запасных частей к сгустителям FW-RMT 600/2700Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
24.10.2014 14:0024.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401517158Подведение итогов не позднее Лот № 1 - Поставка запасных частей к сгустителям FW-RMT 600/2700Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 - Поставка запасных частей к сгустителям FW-RMT 600/2700
Начальная цена
240 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 2 - Поставка запасных частей к мацератору типа 110I
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2014 10:00 GMT +309.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401517158Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 - Поставка запасных частей к мацератору типа 110IАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401517158Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 - Поставка запасных частей к мацератору типа 110IАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
24.10.2014 14:0024.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401517158Подведение итогов не позднее Лот № 2 - Поставка запасных частей к мацератору типа 110IАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 - Поставка запасных частей к мацератору типа 110I
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 3 - Поставка запасных частей к станциям обеззараживания воды МБЭ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2014 10:00 GMT +309.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401517158Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 - Поставка запасных частей к станциям обеззараживания воды МБЭАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401517158Дата и время вскрытия заявок Лот № 3 - Поставка запасных частей к станциям обеззараживания воды МБЭАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
24.10.2014 14:0024.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401517158Подведение итогов не позднее Лот № 3 - Поставка запасных частей к станциям обеззараживания воды МБЭАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3 - Поставка запасных частей к станциям обеззараживания воды МБЭ
Начальная цена
320 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 4 – Поставка запасных частей к станции приготовления полиэлектролита Polydos
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2014 10:00 GMT +309.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401517158Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 4 – Поставка запасных частей к станции приготовления полиэлектролита PolydosАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401517158Дата и время вскрытия заявок Лот № 4 – Поставка запасных частей к станции приготовления полиэлектролита PolydosАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
24.10.2014 14:0024.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401517158Подведение итогов не позднее Лот № 4 – Поставка запасных частей к станции приготовления полиэлектролита PolydosАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 4 – Поставка запасных частей к станции приготовления полиэлектролита Polydos
Начальная цена
379 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 5 - Поставка запасных частей к декантеру UСD 755-00-34
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2014 10:00 GMT +309.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401517158Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 5 - Поставка запасных частей к декантеру UСD 755-00-34Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401517158Дата и время вскрытия заявок Лот № 5 - Поставка запасных частей к декантеру UСD 755-00-34Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
24.10.2014 14:0024.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401517158Подведение итогов не позднее Лот № 5 - Поставка запасных частей к декантеру UСD 755-00-34Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 5 - Поставка запасных частей к декантеру UСD 755-00-34
Начальная цена
375 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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