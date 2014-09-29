Выбор поставщика серверного оборудования Hewlett-Packard для нужд ОАО «СОГАЗ»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Цена должна быть указана в долларах США, включать расходы по доставке товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов.Порядок оплаты: 50% предоплата, 50% - после поставки товара.Оплата будет производиться в рублях по курсу ЦБ на день платежа.Предложение участников в части стоимости и сроков поставки должно действовать не менее чем до 26.12.2014 г.