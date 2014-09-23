www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП409259
Уникальный номер закупки
57
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку непрерывно литой/кованной заготовок квадратного или прямоугольного сечения для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
nazipova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назипова Нэля Маратовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Непрерывно литая/кованная заготовка квадратного или прямоугольного сечения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2014 07:00 GMT +323.09.2014 07:0023.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409259Дата и время окончания срока приема заявок Непрерывно литая/кованная заготовка квадратного или прямоугольного сечения Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2014 07:0023.09.2014 07:0023.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409259Дата и время вскрытия заявок Непрерывно литая/кованная заготовка квадратного или прямоугольного сечения Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.09.2014 21:3030.09.2014 21:3030.09.2014 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409259Подведение итогов не позднее Непрерывно литая/кованная заготовка квадратного или прямоугольного сечения Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Непрерывно литая/кованная заготовка квадратного или прямоугольного сечения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
480т..
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Доставка товара ж/д транспортом осуществляется по следующим реквизитам: Свердловская Ж.Д., станция Кольцово (794305), на ветку ОАО «Уралхиммаш», грузополучатель ООО «УМЗ» (3362), ОКПО 76509568.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
27.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 480
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.