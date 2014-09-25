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    Главная / Торги / "На право заключения договора на поставку канцелярских товаров (чайные г. Уссурийск)"

    "На право заключения договора на поставку канцелярских товаров (чайные г. Уссурийск)"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401516621Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров (чайные г. Уссурийск)ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401516621

    Уникальный номер закупки

    144_2014_ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    "На право заключения договора на поставку канцелярских товаров (чайные г. Уссурийск)"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.09.2014 09:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по проведению запроса котировок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ануфриенко Роман Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле газетами и журналами в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров (чайные г. Уссурийск)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2014 14:00 GMT +325.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401516621Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров (чайные г. Уссурийск)Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2014 05:0025.09.2014 05:0025.09.2014 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401516621Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров (чайные г. Уссурийск)Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201426.09.2014 16:5926.09.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401516621Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров (чайные г. Уссурийск)Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров (чайные г. Уссурийск)

    Начальная цена

    111 525,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    6060,0

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Чайная «Приморье», Приморский край, г. Уссурийск, пер. Тихий, 4в. Чайная «Березка», Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 51в.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется транспортом поставщика за его счет по фактическому адресу Покупателя указанному в заявке в течение 24 часов с момента подтверждения заказа, но не позднее 18.00, за исключением выходного дня – воскресение. Приемка товара осуществляется в строгом соответствие с подтвержденным заказом. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приема Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком Счетов-Фактур и товарных накладных (ТОРГ-12). В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет - фактуры).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.47.2

    Розничная торговля газетами и журналами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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