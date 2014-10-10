Выбор исполнителя строительно-монтажных работ по созданию сети газораспределения (газопотребления) до точки (точек) подключения на границе земельного участка заявителей, заключивших с Заказчиком договоры о подключении (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (газопотребления) с последующим благоустройством территории (далее – работа, работы) УР, г. Ижевск, мкр. Орловское