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Номер извещения
ГП409251
Уникальный номер закупки
9
Наименование закупки
покупка электродов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
Почтовый адрес
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Контактный телефон
+7 812 611-10-00
Факс
+7 812 458-72-22
Адрес электронной почты
dubinina@ckba.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дыдычкин Владимир Павлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка Электродов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2014 12:30 GMT +318.09.2014 12:3018.09.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409251Дата и время окончания срока приема заявок покупка ЭлектродовСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.09.2014 12:3018.09.2014 12:3018.09.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409251Дата и время вскрытия заявок покупка ЭлектродовСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.09.2014 16:0018.09.2014 16:0018.09.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409251Подведение итогов не позднее покупка ЭлектродовСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка Электродов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество указано в предмете договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1100
Кол-во: 1200
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