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Номер извещения
ГП409245
Уникальный номер закупки
14
Наименование закупки
Автошины Булгаков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309120, Белгородская область, , г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17
Почтовый адрес
309120, Белгородская область, , г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17
Контактный телефон
+7 919 434-25-55
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
s.degovtsov@belpig.ru
Ф.И.О. контактного лица
Деговцов Не указано Сергей
Место рассмотрения предложений
г. Строитель Яковлевский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка автошин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2014 10:00 GMT +319.09.2014 10:0019.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409245Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автошин г. Строитель Яковлевский район
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2014 12:0019.09.2014 12:0019.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409245Дата и время вскрытия заявок Закупка автошин г. Строитель Яковлевский район
Подведение итогов не позднее
19.09.2014 15:0019.09.2014 15:0019.09.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409245Подведение итогов не позднее Закупка автошин г. Строитель Яковлевский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка автошин
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Автошины 58 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
309120, Российская Федерация, Белгородская область, г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Фрио логистик филиал Белгород
Все закупки и тендеры Фрио логистик филиал Белгород
Адрес местонахождения
309120, Белгородская область, , г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17
Отсутствуют
63.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 58
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