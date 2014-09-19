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    Главная / Торги / Автошины Булгаков

    Автошины Булгаков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.09.2014 10:0019.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409245Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автошин г. Строитель Яковлевский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409245

    Уникальный номер закупки

    14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автошины Булгаков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Автошины Булгаков

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с органиченной ответсвенностью Фрио Логистик филиал Фрио Логистик Белгород
    Все закупки и тендеры Фрио логистик филиал Белгород

    Юридический адрес

    309120, Белгородская область, , г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17

    Почтовый адрес

    309120, Белгородская область, , г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17

    Контактный телефон

    +7 919 434-25-55

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    s.degovtsov@belpig.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Деговцов Не указано Сергей

    Место рассмотрения предложений

    г. Строитель Яковлевский район

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка автошин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.09.2014 10:00 GMT +319.09.2014 10:0019.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409245Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автошин г. Строитель Яковлевский район

    Дата и время вскрытия заявок

    19.09.2014 12:0019.09.2014 12:0019.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409245Дата и время вскрытия заявок Закупка автошин г. Строитель Яковлевский район

    Подведение итогов не позднее

    19.09.2014 15:0019.09.2014 15:0019.09.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409245Подведение итогов не позднее Закупка автошин г. Строитель Яковлевский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.09.201419.09.2014 15:0019.09.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409245Подведение итогов не позднее Закупка автошин г. Строитель Яковлевский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка автошин

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Автошины 58 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    309120, Российская Федерация, Белгородская область, г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту с отсрочкой 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с органиченной ответсвенностью Фрио Логистик филиал Фрио Логистик Белгород»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фрио логистик филиал Белгород
    Все закупки и тендеры Фрио логистик филиал Белгород

    Адрес местонахождения

    309120, Белгородская область, , г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    63.4

    Организация перевозок грузов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошины "

    Кол-во: 58

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