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    Главная / Торги / Поставка генератора хлора ИНФАН ЭХГР-Сl2 (0,5-30 мгм3) в лизинг

    Поставка генератора хлора ИНФАН ЭХГР-Сl2 (0,5-30 мгм3) в лизинг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2014 11:0025.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401514319Дата и время окончания срока приема заявок Поставка генератора хлора ИНФАН ЭХГР-Сl2 (0,5-30 мгм3) в лизингг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425бПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401514319

    Уникальный номер закупки

    001/14-тмц

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка генератора хлора ИНФАН ЭХГР-Сl2 (0,5-30 мгм3) в лизинг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.09.2014 14:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 52-04-61

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    mdoich@vodokanal.info

    Ф.И.О. контактного лица

    Доич Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Закупки и тендеры Тюменская Область

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка генератора хлора ИНФАН ЭХГР-Сl2 (0,5-30 мгм3) в лизинг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2014 11:00 GMT +325.09.2014 11:0025.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401514319Дата и время окончания срока приема заявок Поставка генератора хлора ИНФАН ЭХГР-Сl2 (0,5-30 мгм3) в лизингг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2014 11:0025.09.2014 11:0025.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401514319Дата и время вскрытия заявок Поставка генератора хлора ИНФАН ЭХГР-Сl2 (0,5-30 мгм3) в лизингг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2014 12:0030.09.2014 12:0030.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401514319Подведение итогов не позднее Поставка генератора хлора ИНФАН ЭХГР-Сl2 (0,5-30 мгм3) в лизингг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201430.09.2014 12:0030.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401514319Подведение итогов не позднее Поставка генератора хлора ИНФАН ЭХГР-Сl2 (0,5-30 мгм3) в лизингг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка генератора хлора ИНФАН ЭХГР-Сl2 (0,5-30 мгм3) в лизинг

    Начальная цена

    150 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Приложению №1 к Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Производство контрольно-измерительных приборов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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