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    Главная / Торги / Закупка кабельной продукции

    Закупка кабельной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.09.2014 14:0019.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409242Дата и время окончания срока приема заявок каьельная продукцияОдинцовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409242

    Уникальный номер закупки

    142

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабельной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Каьельная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.09.2014 14:00 GMT +319.09.2014 14:0019.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409242Дата и время окончания срока приема заявок каьельная продукцияОдинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    19.09.2014 14:0019.09.2014 14:0019.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409242Дата и время вскрытия заявок каьельная продукцияОдинцово

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2014 16:3023.09.2014 16:3023.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409242Подведение итогов не позднее каьельная продукцияОдинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.201423.09.2014 16:3023.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409242Подведение итогов не позднее каьельная продукцияОдинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Каьельная продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции - не ранее 2014 г. Страна производитель предопочтительно РФ. Наличие сертификата соответствия, сертификата пожарной безопасности. Постава продукции в сентябре-октябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по метсу нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кабель КГ 1х50 (отрезками 200+200 +200+300+50+160+100)"

    Кол-во: 1210

    "Позиция 2"

    "провод ПВС 5х4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "провод ПВС 3х2,5 (отрезками 600+200+200+300 +200+300+300+150) "

    Кол-во: 2250

    "Позиция 4"

    "кабель КГ 1х35"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "кабель ВВГнг LS 3x2,5"

    Кол-во: 600

    "Позиция 6"

    "провод АПВ 1х10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "кабель для пультов управления 8G 1,5 с металлическим тросиком"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "кабель КГ 1х25 (отрезками 100+100+100)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "провод ПНСВ 1,2"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 10"

    "кабель КГ 1х16 "

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "кабель КГ 4х4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "кабель КГ 2х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "кабель ВБбШвнг 4х240 (отрезками 600+600+1000)"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 14"

    "кабель СИП-4 4х25 (отрезками 800+800)"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 15"

    "кабель КГ 3х4+1х2,5 "

    Кол-во: 400

    "Позиция 16"

    "кабель ВВГ 3х2,5 (отрезками 400+200)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 17"

    "кабель ВВГ 2х1,5 (отрезками 200+200)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 18"

    "кабель КГ 3х2,5+1х1,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "провод полевой П-274М"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 20"

    "провод ВП 2х0,7 (бухты по 2000 м)"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 21"

    "провод ТПП эп 10х2х0,5"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 22"

    "провод АПВ 1х25"

    Кол-во: 300

    "Позиция 23"

    "кабель КГН 3х10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "кабель КГН 3х6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "кабель КГ 3х120+1х50 (отрезками 620+300)"

    Кол-во: 920

    "Позиция 26"

    "кабель КГ 3х50+1х25"

    Кол-во: 250

    "Позиция 27"

    "кабель КГ 1х70 (отрезками 100+300)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 28"

    "кабель ВВГ 5х4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "кабель КГ 5х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "провод ПВС 2х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "провод ПВС 4х4"

    Кол-во: 100

    Лот 2

    Кабельные изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.09.2014 14:00 GMT +319.09.2014 14:0019.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409242Дата и время окончания срока приема заявок Кабельные изделияОдинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    19.09.2014 14:0019.09.2014 14:0019.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409242Дата и время вскрытия заявок Кабельные изделияОдинцово

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2014 16:3023.09.2014 16:3023.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409242Подведение итогов не позднее Кабельные изделияОдинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.201423.09.2014 16:3023.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409242Подведение итогов не позднее Кабельные изделияОдинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельные изделия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции - не ранее 2014 г. Страна производитель предопочтительно РФ. Наличие сертификата соответствия, сертификата пожарной безопасности. Постава продукции в сентябре-октябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по метсу нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "муфта соединительная СТП 10 3х150-240"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "муфта соединительная СТП 10 3х70-120"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "ножницы секторные НС-100 БС Шток"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "наконечник кабельный ТМЛ 35-12-10 (под опрессовку)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "наконечник кабельный ТМЛ 50-12-11 (под опрессовку)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "наконечник кабельный ТМЛ 70-12-13 (под опрессовку)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "наконечник кабельный ТМЛ 95-12-15 (под опрессовку)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "наконечник кабельный ТМЛ240-20-24 (под опрессовку)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 9"

    "зажим прокалывающий СТ 25, 16-70/1,5-10"

    Кол-во: 300

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