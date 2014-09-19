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Номер извещения
ГП409242
Уникальный номер закупки
142
Наименование закупки
Закупка кабельной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Каьельная продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2014 14:00 GMT +319.09.2014 14:0019.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409242Дата и время окончания срока приема заявок каьельная продукцияОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2014 14:0019.09.2014 14:0019.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409242Дата и время вскрытия заявок каьельная продукцияОдинцово
Подведение итогов не позднее
23.09.2014 16:3023.09.2014 16:3023.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409242Подведение итогов не позднее каьельная продукцияОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Каьельная продукция
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Год выпуска продукции - не ранее 2014 г. Страна производитель предопочтительно РФ. Наличие сертификата соответствия, сертификата пожарной безопасности. Постава продукции в сентябре-октябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по метсу нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1210
Кол-во: 300
Кол-во: 2250
Кол-во: 100
Кол-во: 600
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 15000
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 2200
Кол-во: 1600
Кол-во: 400
Кол-во: 600
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 6000
Кол-во: 1000
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 920
Кол-во: 250
Кол-во: 400
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кабельные изделия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2014 14:00 GMT +319.09.2014 14:0019.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409242Дата и время окончания срока приема заявок Кабельные изделияОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2014 14:0019.09.2014 14:0019.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409242Дата и время вскрытия заявок Кабельные изделияОдинцово
Подведение итогов не позднее
23.09.2014 16:3023.09.2014 16:3023.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409242Подведение итогов не позднее Кабельные изделияОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельные изделия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Год выпуска продукции - не ранее 2014 г. Страна производитель предопочтительно РФ. Наличие сертификата соответствия, сертификата пожарной безопасности. Постава продукции в сентябре-октябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по метсу нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 48
Кол-во: 300
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