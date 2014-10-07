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Номер извещения
31401514186
Уникальный номер закупки
174/47-2014
Наименование закупки
Покупка мостового опорного электрического крана
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2014 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 331-17-93
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snab47@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусаров Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Покупка мостового опорного электрического крана
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2014 10:00 GMT +307.10.2014 10:0007.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401514186Дата и время окончания срока приема заявок Покупка мостового опорного электрического кранаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2014 10:00GMT +307.10.2014 10:0007.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401514186Дата и время вскрытия заявок Покупка мостового опорного электрического кранаЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201410.10.2014 12:0010.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401514186Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка мостового опорного электрического кранаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.10.2014 15:0013.10.2014 15:0013.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401514186Подведение итогов не позднее Покупка мостового опорного электрического кранаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка мостового опорного электрического крана
Начальная цена
3 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество продукции: кран «Konecranes» – опорный, однобалочный, электрический, грузоподъемностью 3 тонны, пролет 22,5 метра в количестве 1 шт., в комплектации в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 174/47-2014 о проведении конкурса на право заключения договора) и Проектом договора (Часть VI Документации к Извещению № 174/47-2014 о проведении конкурса на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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