Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - в течение 10 банковских дней со дня двустороннего подписания договора Покупатель на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет Поставщику аванс в размере 50% от цены оборудования; - в течение 10 банковских дней со дня получения от Поставщика уведомления о готовности Оборудования к поставке Покупатель на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет Поставщику 40% от цены оборудования; - окончательный платеж в размере 10% от цены оборудования, Покупатель оплачивает на основании выставленного Поставщиком счета после передачи Оборудования Покупателю, не позднее 10 банковских дней со дня подписания Сторонами товарной накладной.Срок поставки (выборки) товара: Срок поставки Продукции Покупателю – не позднее 20 (двадцати) календарных недель со дня зачисления первого авансового платежа на счет Поставщика.