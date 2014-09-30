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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по модернизации насосной станции второго подъема по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт,83д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по модернизации насосной станции второго подъема по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт,83д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2014 10:0030.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401514125Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации насосной станции второго подъема по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт,83д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401514125

    Уникальный номер закупки

    12

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по модернизации насосной станции второго подъема по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт,83д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.09.2014 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Приложение №4

    Договор

    Техническое задание

    Сметы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 31-54-42

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@barnaulvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по модернизации насосной станции второго подъема по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт,83д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2014 10:00 GMT +330.09.2014 10:0030.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401514125Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации насосной станции второго подъема по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт,83д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2014 10:0030.09.2014 10:0030.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401514125Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по модернизации насосной станции второго подъема по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт,83д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2014 12:0007.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401514125Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации насосной станции второго подъема по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт,83д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201407.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401514125Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации насосной станции второго подъема по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт,83д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по модернизации насосной станции второго подъема по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт,83д для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    7 193 393,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт,83д.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата работ производится Заказчиком в срок не менее 30 календарных дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ, против документов, указанных в п.2.2 договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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