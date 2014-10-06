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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП409239
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения соглашения об оказании услуг по комплексному страхованию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-20
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
npo966@ya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мезенин Константин Васильевич
Место рассмотрения предложений
Московская область, Химки, Бурденко, 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по комплексному страхованию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2014 15:00 GMT +306.10.2014 15:0006.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409239Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексному страхованиюМосковская область, Химки, Бурденко, 1
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2014 15:00GMT +306.10.2014 15:0006.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409239Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по комплексному страхованиюМосковская область, Химки, Бурденко, 1
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.10.201413.10.2014 15:0013.10.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409239Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по комплексному страхованиюМосковская область, Химки, Бурденко, 1
Подведение итогов не позднее
13.10.2014 15:0013.10.2014 15:0013.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409239Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному страхованиюМосковская область, Химки, Бурденко, 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по комплексному страхованию
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, Химки, Бурденко, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Отсутствуют
66.03
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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