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Номер извещения
31401518865
Уникальный номер закупки
5192
Наименование закупки
Поставка комплекта специального вспомогательного инструмента.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2014 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кашликов Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта специального вспомогательного инструмента.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2014 16:00 GMT +317.10.2014 16:0017.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401518865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта специального вспомогательного инструмента.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.10.2014 15:0027.10.2014 15:0027.10.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401518865Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка комплекта специального вспомогательного инструмента.Москва
Дата и время проведения
30.10.2014 15:0030.10.2014 15:0030.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401518865Дата и время проведения Поставка комплекта специального вспомогательного инструмента.Москва
Подведение итогов не позднее
05.11.2014 15:1505.11.2014 15:1505.11.2014 15:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401518865Подведение итогов не позднее Поставка комплекта специального вспомогательного инструмента.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта специального вспомогательного инструмента.
Начальная цена
3 812 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
190 600,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
28.52
Кол-во: 1
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