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    Главная / Торги / Покупка легкой рабочей одежды

    Покупка легкой рабочей одежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2014 10:0024.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401513755Дата и время окончания срока приема заявок Покупка легкой рабочей одеждыЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401513755

    Уникальный номер закупки

    172/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка легкой рабочей одежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.09.2014 12:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 172/47-2014

    Документация к Извещению № 172/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 331-17-93

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snab47@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусаров Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка легкой рабочей одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2014 10:00 GMT +324.09.2014 10:0024.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401513755Дата и время окончания срока приема заявок Покупка легкой рабочей одеждыЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2014 10:0024.09.2014 10:0024.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401513755Дата и время вскрытия заявок Покупка легкой рабочей одеждыЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.201429.09.2014 15:0029.09.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401513755Подведение итогов не позднее Покупка легкой рабочей одеждыЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка легкой рабочей одежды

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, количество и характеристики товара: комплект мужской (куртка и брюки) в количестве 400 комплектов, с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 172/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проекту договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 172/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется силами и за счёт Поставщика до склада Покупателя по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: Покупатель оплачивает каждую поставляемую партию Товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки партии.Срок поставки (выборки) товара: поставка Товара должна осуществляться партиями по заявке Покупателя в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подачи заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.4

    Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект мужской (куртка + брюки). Хлопок только 100%, плотность – не менее 250 г/м2"

    Кол-во: 400

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