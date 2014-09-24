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Номер извещения
31401513755
Уникальный номер закупки
172/47-2014
Наименование закупки
Покупка легкой рабочей одежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2014 12:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 331-17-93
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snab47@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусаров Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка легкой рабочей одежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2014 10:00 GMT +324.09.2014 10:0024.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401513755Дата и время окончания срока приема заявок Покупка легкой рабочей одеждыЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2014 10:0024.09.2014 10:0024.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401513755Дата и время вскрытия заявок Покупка легкой рабочей одеждыЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка легкой рабочей одежды
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, количество и характеристики товара: комплект мужской (куртка и брюки) в количестве 400 комплектов, с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 172/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проекту договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 172/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами и за счёт Поставщика до склада Покупателя по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
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