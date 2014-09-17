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Номер извещения
ГП409234
Уникальный номер закупки
139
Наименование закупки
Закупка фасонного металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
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Двутавр, швеллер, угол
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2014 11:30 GMT +317.09.2014 11:3017.09.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409234Дата и время окончания срока приема заявок Двутавр, швеллер, уголМосква
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2014 11:3017.09.2014 11:3017.09.2014 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409234Дата и время вскрытия заявок Двутавр, швеллер, уголМосква
Подведение итогов не позднее
18.09.2014 23:5918.09.2014 23:5918.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409234Подведение итогов не позднее Двутавр, швеллер, уголМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двутавр, швеллер, угол
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 30.09.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2500
Кол-во: 14000
Кол-во: 2400
Кол-во: 3500
Кол-во: 3820
Швеллер
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2014 11:30 GMT +317.09.2014 11:3017.09.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409234Дата и время окончания срока приема заявок ШвеллерМосква
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2014 11:3017.09.2014 11:3017.09.2014 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409234Дата и время вскрытия заявок ШвеллерМосква
Подведение итогов не позднее
18.09.2014 23:5918.09.2014 23:5918.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409234Подведение итогов не позднее ШвеллерМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.09.201418.09.2014 23:5918.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409234Подведение итогов не позднее ШвеллерМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Швеллер
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 30.09.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2100
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