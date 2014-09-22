на право заключения договора поставки грузового транспортного средства - самосвала МАЗ-6501В9-8420-000

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предоплата 100 % (сто процентов) после поставки товара на склад Поставщика путем перечисления денежных средств (в рублях) на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней со дня выписки счета на оплату; условия поставки - самовывоз товара со склада Поставщика; срок поставки - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора.