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Номер извещения
ГП409232
Уникальный номер закупки
56/14
Наименование закупки
на право заключения договора поставки грузового транспортного средства - самосвала МАЗ-6501В9-8420-000
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.09.2014 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656057, Алтайский край, , Барнаул, Павловский тракт, 226
Почтовый адрес
656057, Алтайский край, , Барнаул, Павловский тракт, 226
Контактный телефон
+7 3852 54-32-76
Факс
+7 3852 54-32-76
Адрес электронной почты
sov@airaltay.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соломина Оксана Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Барнаул
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Грузовое транспортное средство - самосвал МАЗ-6501В9-8420-000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2014 14:00 GMT +322.09.2014 14:0022.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409232Дата и время окончания срока приема заявок Грузовое транспортное средство - самосвал МАЗ-6501В9-8420-000Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2014 07:0023.09.2014 07:0023.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409232Дата и время вскрытия заявок Грузовое транспортное средство - самосвал МАЗ-6501В9-8420-000Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовое транспортное средство - самосвал МАЗ-6501В9-8420-000
Начальная цена
2 990 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 (одна) единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад Поставщика в г. БарнаулеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Авиапредприятие «Алтай»
Все закупки и тендеры «Авиапредприятие «Алтай»
Адрес местонахождения
656057, Алтайский край, , Барнаул, Павловский тракт, 226
Отсутствуют
34.10.4
Документация лота
Кол-во: 1
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