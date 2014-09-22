на услуги по сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом (в т.ч. СКУД с единым автоматизированным Бюро пропусков), систем охранной сигнализации и тревожно-вызывной сигнализации, установленных в терминалах В, С, Е, F, D, на КПП, в Бюро пропусков и РЛС на ТП-16Н

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401513254 Уникальный номер закупки 158 Номер закупки Наименование закупки на услуги по сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом (в т.ч. СКУД с единым автоматизированным Бюро пропусков), систем охранной сигнализации и тревожно-вызывной сигнализации, установленных в терминалах В, С, Е, F, D, на КПП, в Бюро пропусков и РЛС на ТП-16Н Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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