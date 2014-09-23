Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.

    Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2014 10:0023.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409229Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.г. Москва, ул. Профсоюзная,125Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409229

    Уникальный номер закупки

    057/ГГЭС/15.09.2014/ЗКэ/55-02

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация к ЗКэ №057/ГГЭС/15.09.2014/ЗКэ/55-02

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром газэнергосеть»
    Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть

    Юридический адрес

    197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ

    Почтовый адрес

    117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125

    Контактный телефон

    +7 495 777-77-97 доб. 1275

    Факс

    +7 495 777-97-40

    Адрес электронной почты

    e.prokopec@gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопец Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Профсоюзная,125

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2014 10:00 GMT +323.09.2014 10:0023.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409229Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.г. Москва, ул. Профсоюзная,125

    Дата и время вскрытия заявок

    23.09.2014 10:0023.09.2014 10:0023.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409229Дата и время вскрытия заявок Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.г. Москва, ул. Профсоюзная,125

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2014 16:0025.09.2014 16:0025.09.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409229Подведение итогов не позднее Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.г. Москва, ул. Профсоюзная,125

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.201425.09.2014 16:0025.09.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409229Подведение итогов не позднее Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.г. Москва, ул. Профсоюзная,125

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.

    Начальная цена

    3 900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз г. Москва (автосалон дилера). Поставка продукции на склад Поставщика осуществляется в сроки, указанные в договоре на поставку товара, заключённому по итогам проведённого запроса котировок, но не позднее 7 дней с момента подписания договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара производится по следующей схеме: оплата 100% в течение 10 дней после подписания договора, после 100% оплаты Товар передается Покупателю и подписанные акты приема-передачи.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром газэнергосеть
    Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть

    Адрес местонахождения

    197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ

    117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт."

    Кол-во: 3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    МОАУ СОШ № 65
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211076981
    Оказание услуг по организации питании обучающихся на 2022 год
    Оказание услуг по организации питании обучающихся на 2022 год
    592967
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    3 600 301
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Запрос предложений № 32211076972
    Выполнение лабораторных исследований геологических проб: пробирный анализ на золото
    Выполнение лабораторных исследований геологических проб: пробирный анализ на золото
    592959
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    1 306 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Маркетинговые исследования № 32211029670
    Выбор исполнителя строительно-монтажных работ по созданию сети газораспределения (газопотребления) до точки (точек) подключения на границе земельного участка заявителей, заключивших с Заказчиком договоры о подключении (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (газопотребления) с последующим благоустройством территории (далее – работа, работы) УР, г. Ижевск, мкр. Орловское
    Выбор исполнителя строительно-монтажных работ по созданию сети газораспределения ...
    585274
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    2 100 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225943
    ПК с процессором Intel Core i5 11400
    ПК с процессором Intel Core i5 11400
    592970
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Маркетинговые исследования № 32211049397
    Выбор поставщика систем контроля загазованности
    Выбор поставщика систем контроля загазованности
    588708
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    1 243 429
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    АО УК Аэропорты Регионов
    Запрос коммерческих условий № ГП225941
    0165/2022 Поставка сосисок вареных
    0165/2022 Поставка сосисок вареных
    592955
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос коммерческих условий
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    3 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП213306
    электрооборудование под КР ст250 для ПАО "Ижсталь"
    электрооборудование под КР ст250 для ПАО "Ижсталь"
    587395
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП213054
    электродвигатели 1 полугодие 2022 года для ПАО "Ижсталь"
    электродвигатели 1 полугодие 2022 года для ПАО "Ижсталь"
    586624
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить