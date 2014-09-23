"Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт."

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Самовывоз г. Москва (автосалон дилера). Поставка продукции на склад Поставщика осуществляется в сроки, указанные в договоре на поставку товара, заключённому по итогам проведённого запроса котировок, но не позднее 7 дней с момента подписания договора.Рассчитать логистику >