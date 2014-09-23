www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП409229
Уникальный номер закупки
057/ГГЭС/15.09.2014/ЗКэ/55-02
Наименование закупки
Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
Почтовый адрес
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Контактный телефон
+7 495 777-77-97 доб. 1275
Факс
+7 495 777-97-40
Адрес электронной почты
e.prokopec@gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокопец Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Профсоюзная,125
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2014 10:00 GMT +323.09.2014 10:0023.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409229Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.г. Москва, ул. Профсоюзная,125
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2014 10:0023.09.2014 10:0023.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409229Дата и время вскрытия заявок Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.г. Москва, ул. Профсоюзная,125
Подведение итогов не позднее
25.09.2014 16:0025.09.2014 16:0025.09.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409229Подведение итогов не позднее Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.г. Москва, ул. Профсоюзная,125
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение транспортных средств Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI, в количестве 3 шт.
Начальная цена
3 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз г. Москва (автосалон дилера). Поставка продукции на склад Поставщика осуществляется в сроки, указанные в договоре на поставку товара, заключённому по итогам проведённого запроса котировок, но не позднее 7 дней с момента подписания договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром газэнергосеть
Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть
Адрес местонахождения
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.