Модернизация структурированной кабельной системы в здании ЗАО «НИПИ» ИНЖГЕО» г. Краснодар ул. Головатого 585

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Задача: Осуществить перенос коммутационного узла расположенного на 1 этаже пом. №111 на 3 этаж в пом. №305А. Этапы работ: Перенос кроссового узла осуществить в 2 этапа. В рамках первого этапа: - проложить 360 кабелей UTP категории 5е между пом. №305А и пом. №111; - концы кабелей в пом. №305А терминировать на коммутационные 19” панели, установленные в 19” шкафы; - концы кабелей в пом. №111 терминировать на коммутационные настенные 110-е кроссы. Установка кроссов осуществить в районе межэтажного перехода; В рамках второго этапа: - осуществить поэтапное переключение горизонтальных кабелей СКС цокольного, 1 и 2 этажей с патч-панелей коммутационного центра 1 этажа на 110 кросс (!) Работы по переключению портов необходимо проводить в выходные (нерабочие) дни