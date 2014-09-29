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Номер извещения
ГП409230
Уникальный номер закупки
13
Наименование закупки
Модернизация структурированной кабельной системы в здании ЗАО «НИПИ» ИНЖГЕО» г. Краснодар ул. Головатого 585
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585
Почтовый адрес
350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585
Контактный телефон
+7 918 111-13-71
Факс
+7 861 275-47-59
Адрес электронной почты
chernyshev.ek@injgeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кошелев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Модернизация структурированной кабельной системы в здании ЗАО «НИПИ» ИНЖГЕО»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2014 12:00 GMT +329.09.2014 12:0029.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409230Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация структурированной кабельной системы в здании ЗАО «НИПИ» ИНЖГЕО»Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2014 12:0029.09.2014 12:0029.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409230Дата и время вскрытия заявок Модернизация структурированной кабельной системы в здании ЗАО «НИПИ» ИНЖГЕО»Краснодар
Подведение итогов не позднее
30.09.2014 17:0030.09.2014 17:0030.09.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409230Подведение итогов не позднее Модернизация структурированной кабельной системы в здании ЗАО «НИПИ» ИНЖГЕО»Краснодар
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация структурированной кабельной системы в здании ЗАО «НИПИ» ИНЖГЕО»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Задача: Осуществить перенос коммутационного узла расположенного на 1 этаже пом. №111 на 3 этаж в пом. №305А. Этапы работ: Перенос кроссового узла осуществить в 2 этапа. В рамках первого этапа: - проложить 360 кабелей UTP категории 5е между пом. №305А и пом. №111; - концы кабелей в пом. №305А терминировать на коммутационные 19” панели, установленные в 19” шкафы; - концы кабелей в пом. №111 терминировать на коммутационные настенные 110-е кроссы. Установка кроссов осуществить в районе межэтажного перехода; В рамках второго этапа: - осуществить поэтапное переключение горизонтальных кабелей СКС цокольного, 1 и 2 этажей с патч-панелей коммутационного центра 1 этажа на 110 кросс (!) Работы по переключению портов необходимо проводить в выходные (нерабочие) дни
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Краснодар, ул.В.Головатого, 585Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
Все закупки и тендеры ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
Адрес местонахождения
350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585
Отсутствуют
72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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