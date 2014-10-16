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Номер извещения
ГП409240
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов для лабаратории (пленка радиографическая, ретген-пленка, проявители, очистители, пенетранты и др.)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Ekaterina.Savicheva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Савичева Екатерина Игоревна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов для лабаратории (пленка радиографическая, ретген-пленка, проявители, очистители, пенетранты и др.) в соответствии с приложенным запросом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2014 12:30 GMT +316.10.2014 12:3016.10.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409240Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов для лабаратории (пленка радиографическая, ретген-пленка, проявители, очистители, пенетранты и др.) в соответствии с приложенным запросомСанкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2014 12:3016.10.2014 12:3016.10.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409240Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов для лабаратории (пленка радиографическая, ретген-пленка, проявители, очистители, пенетранты и др.) в соответствии с приложенным запросомСанкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.10.201416.10.2014 23:5916.10.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409240Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов для лабаратории (пленка радиографическая, ретген-пленка, проявители, очистители, пенетранты и др.) в соответствии с приложенным запросомСанкт-Петербург, Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов для лабаратории (пленка радиографическая, ретген-пленка, проявители, очистители, пенетранты и др.) в соответствии с приложенным запросом
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов для лабаратории (пленка радиографическая, ретген-пленка, проявители, очистители, пенетранты и др.) в соответствии с приложенным запросом
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Отсутствуют
24.66.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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