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Номер извещения
ГП711429
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поломоечная машина Nilfisk SC6000 860D
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.11.2017 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 331-44-86
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
N.Puzeyko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пузейко Наталья Не указано
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Договор поставки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2017 12:00 GMT +310.11.2017 12:0010.11.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП711429Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиБрянск
Дата и время вскрытия заявок
10.11.2017 12:0010.11.2017 12:0010.11.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП711429Дата и время вскрытия заявок Договор поставкиБрянск
Подведение итогов не позднее
15.11.2017 10:2515.11.2017 10:2515.11.2017 10:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП711429Подведение итогов не позднее Договор поставкиБрянск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
База Шаблыкино, Шаблыкинский район, Брянской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
74.70.13.990
Документация лота
Кол-во: 1