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    Главная / Торги / Поломоечная машина Nilfisk SC6000 860D

    Поломоечная машина Nilfisk SC6000 860D

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.11.2017 12:0010.11.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП711429Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП711429

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поломоечная машина Nilfisk SC6000 860D

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.11.2017 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор

    Поломоечная машина Nilfisk SC6000 860D

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 980 331-44-86

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    N.Puzeyko@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пузейко Наталья Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

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    лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.11.2017 12:00 GMT +310.11.2017 12:0010.11.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП711429Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиБрянск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.11.2017 12:0010.11.2017 12:0010.11.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП711429Дата и время вскрытия заявок Договор поставкиБрянск

    Подведение итогов не позднее

    15.11.2017 10:2515.11.2017 10:2515.11.2017 10:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП711429Подведение итогов не позднее Договор поставкиБрянск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.11.201715.11.2017 10:2515.11.2017 10:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП711429Подведение итогов не позднее Договор поставкиБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    База Шаблыкино, Шаблыкинский район, Брянской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    74.70.13.990

    Услуги по чистке и уборке общего назначения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    07.11.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина поломоечная Nilfisk SC6000 860D"

    Кол-во: 1

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