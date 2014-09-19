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    Главная / Торги / Закупка материалов верхнего строения пути

    Закупка материалов верхнего строения пути

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.09.2014 12:0019.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409220Дата и время окончания срока приема заявок Материалы верхнего строения путиОдинцовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409220

    Уникальный номер закупки

    136

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка материалов верхнего строения пути

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материалы верхнего строения пути

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.09.2014 12:00 GMT +319.09.2014 12:0019.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409220Дата и время окончания срока приема заявок Материалы верхнего строения путиОдинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    19.09.2014 12:0019.09.2014 12:0019.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409220Дата и время вскрытия заявок Материалы верхнего строения путиОдинцово

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2014 16:3022.09.2014 16:3022.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409220Подведение итогов не позднее Материалы верхнего строения путиОдинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.201422.09.2014 16:3022.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409220Подведение итогов не позднее Материалы верхнего строения путиОдинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы верхнего строения пути

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции - сентябрь 2014 года. Доставка силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения Заказчика - Москва и Московская область (г. Одинцово)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рельс Р-33 8 м"

    Кол-во: 37500

    "Позиция 2"

    "Накладка Р-33"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 3"

    "Болт стыковой в сборе М22х135"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 4"

    "Стрелочный перевод Р-24 левый, м.1/4 пр. 6244.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Стрелочный перевод Р-24 правый, м.1/4 пр. 6244.00.000"

    Кол-во: 1

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