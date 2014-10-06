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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Центру социального обслуживания (центру реабилитации инвалидов), расположенному в 145 м восточнее здания по ул. Рокоссовского, 18"

    Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Центру социального обслуживания (центру реабилитации инвалидов), расположенному в 145 м восточнее здания по ул. Рокоссовского, 18"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401512368Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Центру социального обслуживания (центру реабилитации инвалидов), расположенному в 145 м восточнее здания по ул. Рокоссовского, 18"Административные округа г Омска/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401512368

    Уникальный номер закупки

    349/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Центру социального обслуживания (центру реабилитации инвалидов), расположенному в 145 м восточнее здания по ул. Рокоссовского, 18"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.09.2014 07:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Центру социального обслуживания (центру реабилитации инвалидов), расположенному в 145 м восточнее здания по ул. Рокоссовского, 18"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2014 10:00 GMT +306.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401512368Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Центру социального обслуживания (центру реабилитации инвалидов), расположенному в 145 м восточнее здания по ул. Рокоссовского, 18"Административные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2014 10:00GMT +306.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401512368Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Центру социального обслуживания (центру реабилитации инвалидов), расположенному в 145 м восточнее здания по ул. Рокоссовского, 18"Административные округа г Омска/

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.10.201407.10.2014 06:0007.10.2014 06:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401512368Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Центру социального обслуживания (центру реабилитации инвалидов), расположенному в 145 м восточнее здания по ул. Рокоссовского, 18"Административные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2014 14:0017.10.2014 14:0017.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401512368Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Центру социального обслуживания (центру реабилитации инвалидов), расположенному в 145 м восточнее здания по ул. Рокоссовского, 18"Административные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201417.10.2014 14:0017.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401512368Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Центру социального обслуживания (центру реабилитации инвалидов), расположенному в 145 м восточнее здания по ул. Рокоссовского, 18"Административные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Центру социального обслуживания (центру реабилитации инвалидов), расположенному в 145 м восточнее здания по ул. Рокоссовского, 18"

    Начальная цена

    194 090,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в два этапа: 1-й этап – через 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных ПИР в размере 90% от суммы выполненных работ, 2-ой этап – оставшиеся 10% после устранения недостатков, выявленных согласующими и (или) экспертными организациями, и допущенными по вине Подрядчика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.13

    Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков

    Документация лота

    Закупочная документация

    27.12.2016

    Закупочная документация

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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