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Номер извещения
ГП409218
Уникальный номер закупки
081
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-15-09
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
G.Yaroslavtseva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярославцева Гузелия Хикматовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Транспортно-экспедиционные услуги, ж.д. транспорт 7 платформ, груз габаритный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2014 15:00 GMT +317.09.2014 15:0017.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409218Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги, ж.д. транспорт 7 платформ, груз габаритныйЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2014 15:3017.09.2014 15:3017.09.2014 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409218Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги, ж.д. транспорт 7 платформ, груз габаритныйЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционные услуги, ж.д. транспорт 7 платформ, груз габаритный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
213 220 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия поставки: DDU ст. Грековатая,Приднепровской ж. д.,УкраинаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
60.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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