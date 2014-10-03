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Номер извещения
31401511810
Уникальный номер закупки
61/2014
Наименование закупки
На право заключения договора по замене систем ГВС, ХВС, ЦО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2014 17:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора по замене систем ГВС, ХВС, ЦО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2014 10:00 GMT +303.10.2014 10:0003.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401511810Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора по замене систем ГВС, ХВС, ЦОАдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.2014 10:0007.10.2014 10:0007.10.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401511810Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора по замене систем ГВС, ХВС, ЦОАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401511810Дата и время проведения На право заключения договора по замене систем ГВС, ХВС, ЦОАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
15.10.2014 10:2415.10.2014 10:2415.10.2014 10:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401511810Подведение итогов не позднее На право заключения договора по замене систем ГВС, ХВС, ЦОАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора по замене систем ГВС, ХВС, ЦО
Начальная цена
10 159 491,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
507 974,57 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 177,90 м2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Москва, Кочновский проезд,д.5,стр.7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
4520000
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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