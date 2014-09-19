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    Главная / Торги / На право заключения договора на разработку проектной документации

    На право заключения договора на разработку проектной документации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.09.2014 09:0019.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401511693Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на разработку проектной документацииАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401511693

    Уникальный номер закупки

    60 / 2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на разработку проектной документации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.09.2014 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №3 к ТЗ

    котировочная документация

    Приложение № 1 к ТЗ

    Приложение №2 к ТЗ

    Приложение №4 к ТЗ

    Приложение №5 к ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на разработку проектной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.201422.09.2014 09:0022.09.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401511693Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на разработку проектной документацииАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2014 09:0022.09.2014 09:0022.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401511693Подведение итогов не позднее На право заключения договора на разработку проектной документацииАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.201422.09.2014 09:0022.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401511693Подведение итогов не позднее На право заключения договора на разработку проектной документацииАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на разработку проектной документации

    Начальная цена

    661 087,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    33 054,35 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    33 054,35

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл.ед

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Космодамиановская наб, д.24 стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с котировочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    4560531

    Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства будущих лет)

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.1

    Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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