Поставка автомобиля на базе ГАЗель. Изотермический фургон с холодильной установкой (тепло-холод).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по Договору производится Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, аванс в размере 30% от суммы Договора и оставшаяся сумма по Договору, после принятия Товара в течение 14 (четырнадцати) дней со дня принятия Товара Заказчиком, выставления Поставщиком счета-фактуры на основании подписанного сторонами Акта приемки Товара и передачи Поставщиком Заказчику соответствующей документации на автомобили.