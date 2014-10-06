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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на выполнение работ по капитальному ремонту кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)

    Открытый запрос предложений на выполнение работ по капитальному ремонту кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2014 07:0006.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401516361Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401516361

    Уникальный номер закупки

    12

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на выполнение работ по капитальному ремонту кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 5 Квалификационные критерии

    Приложение 2 Техническое задание

    Закупочная документация

    Приложение 6 Локальный сметный расчет

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    I.Ivanova@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Ирина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2014 07:00 GMT +306.10.2014 07:0006.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401516361Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2014 07:0006.10.2014 07:0006.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401516361Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2014 08:0009.10.2014 08:0009.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401516361Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201409.10.2014 08:0009.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401516361Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)

    Начальная цена

    271 460,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.21.1

    Производство общестроительных работ по возведению зданий

    Документация лота

    Приложение 5 Квалификационные критерии

    28.09.2016

    Приложение 2 Техническое задание

    28.09.2016

    Закупочная документация

    28.09.2016

    Приложение 6 Локальный сметный расчет

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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