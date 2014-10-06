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Номер извещения
31401516361
Уникальный номер закупки
12
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на выполнение работ по капитальному ремонту кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
I.Ivanova@oren-vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Ирина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
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Капитальный ремонт кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2014 07:00 GMT +306.10.2014 07:0006.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401516361Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2014 07:0006.10.2014 07:0006.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401516361Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Подведение итогов не позднее
09.10.2014 08:0009.10.2014 08:0009.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401516361Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт кровли бытового помещения Южно-Уральского водозабора (инвентарный №00011228)
Начальная цена
271 460,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
45.21.1
Документация лота
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